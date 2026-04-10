Lancashire

Lancashire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Ajeet Singh Dale

England

Anderson Phillip

Trinidad and Tobago

Arav Ritesh Shetty

England

Ashton James Turner

Australia

Benjamin Reginald McDermott

Australia

Charlie Barnard

England

Christopher James Green

Australia

Colin de Grandhomme

New Zealand

D Keshana Fonseka

England

Daryl Joseph Mitchell

New Zealand

Finnley Hugh Allen

New Zealand

George Isaac D Lavelle

England

George Joseph Bell

England

George Philip Balderson

England

Harry Birkman

England

Harry Singh

England

Jack Morgan Blatherwick

England

Jack P Morley

England

James Michael Anderson

England

Joe Moores

England

John Andrew Turner

England

Joseph Charles Buttler

England

Joseph Moores

Josh Boyden

England

Joshua James Bohannon

England

Keaton Kent Jennings

England

Liam Stephen Livingstone

England

Luke Hands

England

Luke William Peter Wells

England

Luke Wood

England

Marcus Sinclair Harris

Australia

Mark Harold Alan Footitt

England

Matthew Hurst

England

Michael Alexander Jones

Scotland

Mitchell Terry Stanley

England

Nathan Michael Lyon

Australia

Oliver William Sutton

England

Paul Coughlin

England

Philip Dean Salt

England

Rocky Flintoff

England

Saqib Mahmood

England

Shadab Khan

Pakistan

Steven John Croft

England

Thomas Charles Bruce

New Zealand

Thomas Henry Aspinwall

England

Tom Ernest Bailey

England

Tom Hartley

England

Venkatesh Rajasekaran Iyer

India

Will Williams

New Zealand

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Lancashire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

Lancashire News

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Get to know Lancashire, learn everything first about the players of this cricket team, how they prepare for the upcoming matches, what motivates them to go out on the field and win every time.

Comeback Alert! England’s Experienced Fast Bowler Hits the Nets

Comeback Alert! England’s Experienced Fast Bowler Hits the Nets

The County Championship is all set to commence in the next few days and the fans are excited. Right before the tournament begins, James Anderson has hit the nets, marking his comeback to the game. Even after his retirement, he is ready to play in domestics.

Lancashire02:43 PM, 17 October, 2025

James Anderson Extends His Career in a Historic Move

Lancashire08:54 PM, 26 September, 2025

WATCH, County Championship | Lancashire wicketkeeper Marty Hurst lands awkwardly after comical fumble with slip fielder

Lancashire05:40 PM, 12 September, 2025

Preview, T20 Blast | Rain expected to play spoilsport in Lancashire-Somerset semi-final face-off

Lancashire07:05 PM, 06 September, 2025

LAN vs KEN Preview | Lancashire to face Kent in third quarter-final of T20 Blast 2025

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