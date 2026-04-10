Somerset

Somerset

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Alfie Richard James Ogborne

England

Andrew Robert Isaac Umeed

Scotland

Archie M Vaughan

England

Benjamin George Frederick Green

England

Charlie Cassell

Scotland

Craig Overton

England

Curtis Campher

Ireland

Daniel Richard Sams

Australia

Finley James Hill

England

Inderbir Singh Sodhi

New Zealand

Jack Harding

England

Jacob Timothy Ball

England

James Baird

England

James Charles Hildreth

England

James Edward Kenneth Rew

England

James Theedom

England

Joe Heywood

England

Jordan Hermann

South Africa

Joshua F Thomas

England

Joshua Henry Davey

Scotland

Joshua Shaw

England

JT Langridge

England

Kian James T Roberts

England

Lewis Goldsworthy

England

Lewis Gregory

England

Matthew Jack Leach

England

Matthew James Henry

New Zealand

Matthew Thomas Renshaw

Australia

Migael Pretorius

South Africa

Riley Patrick Meredith

Australia

Roelof Erasmus van der Merwe

Netherlands

Sajid Khan

Pakistan

Sean Robert Dickson

South Africa

Steven Michael Davies

England

Thomas Alexander Lammonby

England

Thomas Banton

England

Thomas Benjamin Abell

England

Thomas Henry Sidney Rew

England

Tom Kohler-Cadmore

England

Will Smeed

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Somerset Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

118

SOM

SOM

223

One-Day Cup

Somerset News

View all

Get to know Somerset, learn everything first about the players of this cricket team, how they train and how these training sessions affect the upcoming matches.

AI Simulation, T20 Blast | Tom Bantons explosive 88 guides Somerset to thrilling chase against Gloucestershire

AI Simulation, T20 Blast | Tom Bantons explosive 88 guides Somerset to thrilling chase against Gloucestershire

Tom Banton helped Somerset to secure an impressive win over Gloucestershire. D'Arcy Short scored 72 runs which guided Gloucestershire to a strong total. But Banton scored 88 runs in the chase, which helped Somerset to win the game.

Somerset05:40 PM, 12 September, 2025

Preview, T20 Blast | Rain expected to play spoilsport in Lancashire-Somerset semi-final face-off

Somerset10:17 PM, 07 September, 2025

Birmingham vs Somerset, Review | Sabres edges past Bears to ensure semi-final spot in Vitality T20 Blast

Somerset10:29 PM, 06 September, 2025

SOM vs BEARS Preview | Somerset and Birmingham Bears to face off each other in fourth quarter-final

Somerset09:19 PM, 06 September, 2025

AI Simulation, SOM vs BEARS । Somerset beat Birmingham Bears by 17 runs in fourth quarter-final

Another teams

Middlesex

Middlesex

Kent

Kent

Hampshire

Hampshire

Essex

Essex

West Indies Academy

West Indies Academy

Nottinghamshire

Nottinghamshire

Warwickshire

Warwickshire

Northern Diamonds

Northern Diamonds

Pakistan

Pakistan

Gloucestershire

Gloucestershire