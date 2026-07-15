H2h Surrey vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

SUR
SUR
NOT
NOT
Surrey vs Nottinghamshire

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

163

SURSurrey

156

First class, County Championship

NOTNottinghamshire

(90 ov.) 317/7

SURSurrey

First class, County Championship

SURSurrey

(16 ov.) 43/1

NOTNottinghamshire

231
Show more matches