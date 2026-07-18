Squads Surrey vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

SUR
SUR
NOT
NOT

Playing

SUR
SUR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Blake Josh

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

Burns Rory

batsman

Duckett Ben

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Hales Alex

batsman

Dunn Matt

bowler

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

James Lyndon

all rounder

Hunt Oliver

no information yet

Keast Tom

batsman

Jacks Will

batsman

Kitt Ben

bowler

Lord Robert

no information yet

Moores Tom

wicket keeper

Narine Sunil

all rounder

Mullaney Steven

all rounder

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Roy Jason

batsman

Pipes David

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Smith Jamie

wicket keeper

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Sykes Ollie

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Thomas Adam Roger George

no information yet

Young Will

batsman

Bench

SUR
SUR
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet