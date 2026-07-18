Squads Surrey vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 11.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Albert Ralphie
no information yet
Ahmed Farhan
bowler
Atkinson Gus
bowler
Broad Stuart
bowler
Barnwell Nathan
bowler
Carter Matthew
bowler
Blake Josh
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Burns Rory
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Curran Sam
all rounder
Giles Thomas Oliver
bowler
Curran Tom
all rounder
Hales Alex
batsman
Dunn Matt
bowler
Hameed Haseeb
batsman
Evans Laurie
batsman
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Haynes Jack
batsman
Foakes Ben
wicket keeper
Henriques Moises
all rounder
French Alex
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Hutton Brett
bowler
Hardie Aaron
all rounder
James Lyndon
all rounder
Hunt Oliver
no information yet
Keast Tom
batsman
Jacks Will
batsman
Johnson Spencer
bowler
Kitt Ben
bowler
Jordan Chris
bowler
Lister Benjamin
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Lord Robert
no information yet
Kimber Nick
bowler
Loten Thomas
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
Martindale Ben
batsman
Lawrence Dan
batsman
McCann Freddie
batsman
Lloyd Timothy
batsman
McKerr Conor
bowler
Majid Yousef
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Narine Sunil
all rounder
Mullaney Steven
all rounder
Overton Jamie
bowler
Munro Colin
batsman
Patel Ryan
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Pope Ollie
batsman
Pennington Dillon
bowler
Roach Kemar
bowler
Pettman Toby
bowler
Roy Jason
batsman
Pipes David
no information yet
Sibley Dominic
batsman
Pocklington Joe
no information yet
Smith Jamie
wicket keeper
Schadendorf Dane
batsman
Smith Nathan
bowler
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Steel Cameron
batsman
Slater Ben
batsman
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Stone Olly
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Tongue Josh
bowler
Sykes Ollie
no information yet
Wasim Imad
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Young Will
batsman
Topley Reece
bowler
Virdi Amar
bowler
Worrall Daniel
bowler
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet