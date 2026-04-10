Nottinghamshire

Nottinghamshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Alexander Daniel Hales

England

Ben Martindale

England

Ben Matthew Duckett

England

Ben Michael Kitt

England

Benjamin George Lister

New Zealand

Benjamin Thomas Slater

England

Benny Alexander Cameron Howell

England

Brett Alan Hutton

England

Byron Hatton-Lowe

England

Calvin Grant Harrison

England

Colin Munro

New Zealand

Conor McKerr

South Africa

Dane Schadendorf

Zimbabwe

Daniel Richard Sams

Australia

David John Pipes

England

Dillon Pennington

England

Farhan Ahmed

England

Farhan Ahmed

Pakistan

Fergus O'Neill

Australia

Francis Henry Moore

England

Freddie William McCann

England

George Fredrik Linde

South Africa

Haseeb Hameed

England

Henry George Munsey

Scotland

Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan

India

Jack Alexander Haynes

England

James Philip Henry Hayes

England

Joe Michael Clarke

England

Joseph Alexander Pocklington

England

Joshua Charles Tongue

England

Kyle Verreynne

South Africa

Liam Patterson-White

England

Luke Jack Fletcher

England

Lyndon Wallace James

England

Matthew Carter

England

Mohammad Abbas Afridi

Pakistan

Mohammad Ali

Pakistan

Mohammad Amir

Pakistan

Moises Canstantino Henriques

Australia

Oliver Peter Stone

England

Peter Matthew Siddle

Australia

Robert Lord

England

Samuel Isaac Michael King

England

Samuel Jack Seecharan

England

Shaheen Shah Afridi

Pakistan

Steven Mullaney

England

Stuart Christopher John Broad

England

Syed Imad Wasim

Pakistan

Thomas George Keast

England

Thomas James Moores

England

Thomas Oliver Giles

England

Thomas William Loten

England

Toby Henry Somerville Pettman

England

Travis Patrick Holland

England

William Alexander Young

New Zealand

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Nottinghamshire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

ResultDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

164

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Nottinghamshire County News

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Get to know Nottinghamshire County, learn everything first about the players of this cricket team, how they prepare for upcoming matches, how they set new records every time and tackle their opponents.

T20 Blast 2023 | Twitter reacts as Shaheen Afridi bamboozles Jos Buttler with inch-perfect yorker

T20 Blast 2023 | Twitter reacts as Shaheen Afridi bamboozles Jos Buttler with inch-perfect yorker

Shaheen Afridi is one of the best pacers around the world in the T20 format and he showcases it often with his impressive spells. The Pakistan pacer chose to bowl one of his best deliveries in the ongoing Vitality T20 Blast and completely outplayed Jos Buttler with a toe-crushing yorker.

Nottinghamshire County02:56 PM, 28 May, 2023

Watch, T20 Blast 2023 | Luke Wood annihilates Alex Hales with an absolute peach of a delivery

Nottinghamshire County09:00 PM, 24 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 7

Nottinghamshire County09:40 AM, 07 September, 2020

Bob Willis Trophy | Gloucestershire-Northampton game abandoned following COVID-19 case

Nottinghamshire County10:17 PM, 16 May, 2020

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