Surrey

Surrey

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Aaron Mark Hardie

Australia

Adam Roger George Thomas

Adam Zampa

Australia

Alex French

England

Angus Alexander Patrick Atkinson

England

Aristides Karvelas

England

Benjamin Thomas Foakes

England

Bhardwaj Sai Sudharsan

India

Cameron Tate Steel

USA

Christopher James Jordan

England

Daniel James Worrall

Australia

Daniel William Lawrence

England

Dominic Peter Sibley

England

Guramar Singh Virdi

England

James Philip Arthur Taylor

England

Jamie Luke Smith

England

Jamie Overton

England

Jason Jonathan Roy

England

Jordan Clark

England

Josh Blake

England

Josh Joshua Ryan Philippe

Australia

Kemar Andre Jamal Roach

Barbados

Kurtis Robert Patterson

Australia

Laurie John Evans

England

Matthew David Fisher

England

Matthew Peter Dunn

England

Mitchell Josef Santner

New Zealand

Nathan Andre Barnwell

England

Nathan Gregory Smith

New Zealand

Nicholas John Henry Kimber

England

Nikhil Venkata Gorantla

Oliver James Hunt

England

Oliver John Douglas Pope

England

Ollie Sykes

England

Rahul Desraj Chahar

India

Ralphie Albert

England

Ravisrinivasan Sai Kishore

India

Reece James William Topley

England

Rory Joseph Burns

England

Ryan Patel

England

Samuel Matthew Curran

England

Sean Anthony Abbott

Australia

Seb H Stuart-Reckling

England

Shakib Al Hasan

Bangladesh

Spencer Johnson

Australia

Sunil Philip Narine

Trinidad and Tobago

Thomas Edward Lawes

England

Thomas Kevin Curran

England

Thomas Mark Ealham

England

Timothy Collin Lloyd

England

William George Jacks

England

Yousef Majid

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Surrey Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

Surrey Cricket Team News

View all

Meet the Surrey Cricket Team, learn first hand about the players of this cricket team, how they train, what tactics they follow on the field, how they go out there every time and don't be afraid to win.

‌County Champioship | Rahul Chahar’s heroics takes Surrey to 20-run win in Southampton

‌County Champioship | Rahul Chahar’s heroics takes Surrey to 20-run win in Southampton

Indian leg spinner and two-time IPL winner Rahul Chahar stole the show at the Rose Bowl stadium with an incredible 10-wicket haul against Hampshire in the 14th round of the County Championship. The 26-year-old spell helped the team secure a tight 20-run win in a low-scoring game.

Surrey Cricket Team08:13 PM, 23 September, 2025

Surrey rope in Rahul Chahar for last game of County Championship Division One

Surrey Cricket Team08:31 PM, 20 July, 2025

YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

Surrey Cricket Team05:02 PM, 19 July, 2025

Ruturaj Gaikwad’s absence continues as he withdraws from County deal with Yorkshire

Surrey Cricket Team06:59 PM, 17 July, 2025

WATCH | Luke Hollman pulls off stunning reverse hit off Sam Curran in Vitality Blast game

Another teams

Kent

Kent

Hampshire

Hampshire

Essex

Essex

Derbyshire

Derbyshire

Nottinghamshire

Nottinghamshire

Warwickshire

Warwickshire

Pakistan

Pakistan

Durham

Durham

Somerset

Somerset

Gloucestershire

Gloucestershire