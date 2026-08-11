Highlights Warwickshire vs Kent List a One-Day Cup 11.08.2026
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Davies, 1 run
Evison to Davies, 0 runs
Evison to Davies, 0 runs
Stewart to Jani, 2 runs
Stewart to Jani, 4 runs
Stewart to Jani, 0 runs
Stewart to Jani, 4 runs
Stewart to Jani, 0 runs
Stewart to Jani, 4 runs
Evison to Davies, 0 runs
Evison to Jani, 1 run
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Davies, 1 run
Parkinson to Jani, 0 runs
Parkinson to Jani, 0 runs
SIX MORE! Jani defends for six runs.
Parkinson to Davies, 1 run
Parkinson to Jani, 1 run
Parkinson to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 1 run
Evison to Jani, 4 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 4 runs
Parkinson to Jani, 1 run
Parkinson to Jani, 0 runs
Parkinson to Davies, 1 run
Parkinson to Jani, 1 run
Parkinson to Jani, 2 runs
Parkinson to Jani, 6 runs
Singh to Davies, 0 runs
Singh to Jani, 1 run
Singh to Jani, 2 runs
Singh to Jani, 4 runs
Singh to Davies, 1 run
Singh to Jani, 1 run
Parkinson to Davies, appeal
Parkinson to Jani, 1 run
Parkinson to Jani, 0 runs
Parkinson to Jani, 2 runs
Parkinson to Jani, 4 runs
Parkinson to Davies, 1 run
Singh to Davies, 1 run
Singh to Jani, 1 run
Singh to Davies, 1 run
Singh to Davies, 0 runs
Singh to Jani, 1 run
Singh to Jani, 0 runs
Parkinson to Jani, 1 run
Parkinson to Jani, 0 runs
Parkinson to Davies, 1 run
Parkinson to Davies, 0 runs
Parkinson to Davies, 0 runs
Parkinson to Davies, 0 runs
Singh to Jani, 0 runs
Singh to Davies, 1 run
Singh to Davies, 0 runs
Singh to Davies, 0 runs
Singh to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Singh to Smith, 2 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 6 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Evison to Jani, 0 runs
Singh to Smith, 4 runs
Singh to Smith, 0 runs
Singh to Smith, 0 runs
Singh to Smith, 0 runs
Singh to Jani, 1 run
Singh to Jani, wide
Singh to Smith, 1 run
Singh to Smith, wide
Evison to Smith, 1 run
Evison to Smith, 0 runs
Evison to Smith, 0 runs
Evison to Smith, 0 runs
Evison to Jani, 1 run
Evison to Jani, 6 runs
Milnes to Smith, appeal
Milnes to Smith, 4 runs
Milnes to Jani, 1 run
Milnes to Smith, 1 run
Milnes to Jani, 3 runs
Milnes to Smith, 1 run
Evison to Smith, 0 runs
Evison to Smith, 0 runs
Evison to Smith, 0 runs
Evison to Smith, 4 runs
Milnes to Smith, 1 run
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Stewart to Smith, 3 runs
Stewart to Smith, 4 runs
Stewart to Smith, 0 runs
Stewart to Smith, 2 runs
Stewart to Smith, 0 runs
Stewart to Smith, 0 runs
Milnes to Jani, 0 runs
Milnes to Jani, 0 runs
Milnes to Jani, 0 runs
Milnes to Jani, 4 runs
Milnes to Jani, 0 runs
Milnes to Jani, 0 runs
Stewart to Jani, 1 run
Stewart to Jani, 0 runs
Stewart to Jani, 0 runs
Stewart to Jani, 0 runs
Stewart to Jani, 0 runs
Stewart to Smith, 1 run
Milnes to Malik, appeal, wicket (bowled - Malik)
Milnes to Malik, 4 runs
Milnes to Malik, 0 runs
Milnes to Malik, 4 runs
Milnes to Malik, 0 runs
Milnes to Malik, 0 runs
Stewart to Malik, 1 run
Stewart to Malik, 0 runs
Stewart to Malik, 0 runs
Stewart to Smith, 1 run
Stewart to Smith, 0 runs
Stewart to Smith, 0 runs
Stewart to Smith, wide
appeal, wicket (caught - Yates)
Milnes to Yates, 0 runs
Milnes to Yates, 4 runs
Milnes to Yates, appeal
Milnes to Smith, 1 run
Milnes to Smith, 0 runs
Stewart to Yates, 6 runs
Stewart to Yates, 0 runs
Stewart to Yates, 0 runs
Stewart to Yates, 0 runs
Stewart to Yates, 0 runs
Stewart to Yates, wide
Stewart to Yates, 0 runs
Milnes to Smith, 4 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
Milnes to Smith, 0 runs
0 runs