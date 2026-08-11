Highlights Warwickshire vs Kent List a One-Day Cup 11.08.2026

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Rugby School Ground

WAR
WAR

(25 ov.) 153/3

KEN
KEN
24.4
.

Evison to Jani, 0 runs

24.3
1

Evison to Davies, 1 run

24.2
.

Evison to Davies, 0 runs

24.1
.

Evison to Davies, 0 runs

23.6
2

Stewart to Jani, 2 runs

23.5
4

Stewart to Jani, 4 runs

23.4
.

Stewart to Jani, 0 runs

23.3
4

Stewart to Jani, 4 runs

23.2
.

Stewart to Jani, 0 runs

23.1
4

Stewart to Jani, 4 runs

22.6
.

Evison to Davies, 0 runs

22.5
1

Evison to Jani, 1 run

22.4
.

Evison to Jani, 0 runs

22.3
.

Evison to Jani, 0 runs

22.2
.

Evison to Jani, 0 runs

22.1
1

Evison to Davies, 1 run

21.6
.

Parkinson to Jani, 0 runs

21.5
.

Parkinson to Jani, 0 runs

21.4
6

SIX MORE! Jani defends for six runs.

21.3
1

Parkinson to Davies, 1 run

21.2
1

Parkinson to Jani, 1 run

21.1
.

Parkinson to Jani, 0 runs

20.6
1

Evison to Jani, 1 run

20.5
4

Evison to Jani, 4 runs

20.4
.

Evison to Jani, 0 runs

20.3
.

Evison to Jani, 0 runs

20.2
.

Evison to Jani, 0 runs

20.1
4

Evison to Jani, 4 runs

19.6
1

Parkinson to Jani, 1 run

19.5
.

Parkinson to Jani, 0 runs

19.4
1

Parkinson to Davies, 1 run

19.3
1

Parkinson to Jani, 1 run

19.2
2

Parkinson to Jani, 2 runs

19.1
6

Parkinson to Jani, 6 runs

18.6
.

Singh to Davies, 0 runs

18.5
1

Singh to Jani, 1 run

18.4
2

Singh to Jani, 2 runs

18.3
4

Singh to Jani, 4 runs

18.2
1

Singh to Davies, 1 run

18.1
1

Singh to Jani, 1 run

17.6
.

Parkinson to Davies, appeal

17.5
1

Parkinson to Jani, 1 run

17.4
.

Parkinson to Jani, 0 runs

17.3
2

Parkinson to Jani, 2 runs

17.2
4

Parkinson to Jani, 4 runs

17.1
1

Parkinson to Davies, 1 run

16.6
1

Singh to Davies, 1 run

16.5
1

Singh to Jani, 1 run

16.4
1

Singh to Davies, 1 run

16.3
.

Singh to Davies, 0 runs

16.2
1

Singh to Jani, 1 run

16.1
.

Singh to Jani, 0 runs

15.6
1

Parkinson to Jani, 1 run

15.5
.

Parkinson to Jani, 0 runs

15.4
1

Parkinson to Davies, 1 run

15.3
.

Parkinson to Davies, 0 runs

15.2
.

Parkinson to Davies, 0 runs

15.1
.

Parkinson to Davies, 0 runs

14.6
.

Singh to Jani, 0 runs

14.5
1

Singh to Davies, 1 run

14.4
.

Singh to Davies, 0 runs

14.3
.

Singh to Davies, 0 runs

14.2
W

Singh to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

14.1
2

Singh to Smith, 2 runs

13.6
.

Evison to Jani, 0 runs

13.5
6

Evison to Jani, 6 runs

13.4
.

Evison to Jani, 0 runs

13.3
.

Evison to Jani, 0 runs

13.2
.

Evison to Jani, 0 runs

13.1
.

Evison to Jani, 0 runs

12.6
4

Singh to Smith, 4 runs

12.5
.

Singh to Smith, 0 runs

12.4
.

Singh to Smith, 0 runs

12.3
.

Singh to Smith, 0 runs

12.2
1

Singh to Jani, 1 run

12.2
1

Singh to Jani, wide

12.1
1

Singh to Smith, 1 run

12.1
1

Singh to Smith, wide

11.6
1

Evison to Smith, 1 run

11.5
.

Evison to Smith, 0 runs

11.4
.

Evison to Smith, 0 runs

11.3
.

Evison to Smith, 0 runs

11.2
1

Evison to Jani, 1 run

11.1
6

Evison to Jani, 6 runs

10.6
.

Milnes to Smith, appeal

10.5
4

Milnes to Smith, 4 runs

10.4
1

Milnes to Jani, 1 run

10.3
1

Milnes to Smith, 1 run

10.2
3

Milnes to Jani, 3 runs

10.1
1

Milnes to Smith, 1 run

9.4
.

Evison to Smith, 0 runs

9.3
.

Evison to Smith, 0 runs

9.2
.

Evison to Smith, 0 runs

9.1
4

Evison to Smith, 4 runs

8.6
1

Milnes to Smith, 1 run

8.5
.

Milnes to Smith, 0 runs

8.4
.

Milnes to Smith, 0 runs

8.3
.

Milnes to Smith, 0 runs

8.2
.

Milnes to Smith, 0 runs

8.1
.

Milnes to Smith, 0 runs

7.6
3

Stewart to Smith, 3 runs

7.5
4

Stewart to Smith, 4 runs

7.4
.

Stewart to Smith, 0 runs

7.3
2

Stewart to Smith, 2 runs

7.2
.

Stewart to Smith, 0 runs

7.1
.

Stewart to Smith, 0 runs

6.6
.

Milnes to Jani, 0 runs

6.5
.

Milnes to Jani, 0 runs

6.4
.

Milnes to Jani, 0 runs

6.3
4

Milnes to Jani, 4 runs

6.2
.

Milnes to Jani, 0 runs

6.1
.

Milnes to Jani, 0 runs

5.6
1

Stewart to Jani, 1 run

5.5
.

Stewart to Jani, 0 runs

5.4
.

Stewart to Jani, 0 runs

5.3
.

Stewart to Jani, 0 runs

5.2
.

Stewart to Jani, 0 runs

5.1
1

Stewart to Smith, 1 run

4.6
W

Milnes to Malik, appeal, wicket (bowled - Malik)

4.5
4

Milnes to Malik, 4 runs

4.4
.

Milnes to Malik, 0 runs

4.3
4

Milnes to Malik, 4 runs

4.2
.

Milnes to Malik, 0 runs

4.1
.

Milnes to Malik, 0 runs

3.6
1

Stewart to Malik, 1 run

3.5
.

Stewart to Malik, 0 runs

3.4
.

Stewart to Malik, 0 runs

3.3
1

Stewart to Smith, 1 run

3.2
.

Stewart to Smith, 0 runs

3.1
.

Stewart to Smith, 0 runs

3.1
1

Stewart to Smith, wide

2.6
W

appeal, wicket (caught - Yates)

2.5
.

Milnes to Yates, 0 runs

2.4
4

Milnes to Yates, 4 runs

2.3
.

Milnes to Yates, appeal

2.2
1

Milnes to Smith, 1 run

2.1
.

Milnes to Smith, 0 runs

1.6
6

Stewart to Yates, 6 runs

1.5
.

Stewart to Yates, 0 runs

1.4
.

Stewart to Yates, 0 runs

1.3
.

Stewart to Yates, 0 runs

1.2
.

Stewart to Yates, 0 runs

1.2
1

Stewart to Yates, wide

1.1
.

Stewart to Yates, 0 runs

0.6
4

Milnes to Smith, 4 runs

0.5
.

Milnes to Smith, 0 runs

0.4
.

Milnes to Smith, 0 runs

0.3
.

Milnes to Smith, 0 runs

0.2
.

Milnes to Smith, 0 runs

0.1
.

0 runs