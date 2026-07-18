Squads Warwickshire vs Kent List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

WAR
WAR
KEN
KEN

Playing

WAR
WAR
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Agar Wes

bowler

Ali Moeen

all rounder

Bazley James

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Curtiss Olly

no information yet

Daly Ellis

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Hain Sam

batsman

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Evison Joey

all rounder

Khan Amir

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Jas Singh

bowler

Maxwell Glenn

all rounder

Linde George

all rounder

O Riordan Marcus

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Bench

WAR
WAR
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet