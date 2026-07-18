Squads Warwickshire vs Kent List a One-Day Cup 11.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Agar Wes
bowler
Ali Moeen
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Bazley James
all rounder
Bamber Ethan
bowler
Bell-Drummond Daniel
batsman
Barnard Ed
bowler
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Bethell Jacob
all rounder
Bhuiyan Arafat
bowler
Booth Michael
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Brathwaite Kraigg
batsman
Cohen Michael
bowler
Burgess Michael
wicket keeper
Compton Ben
batsman
Davies Alex
wicket keeper
Crawley Zak
batsman
Drakes Dominic
all rounder
Curtiss Olly
no information yet
Garton George
bowler
Daly Ellis
no information yet
Gleeson Richard
bowler
Dawkins Ben
no information yet
Hain Sam
batsman
Denly Jaydn
all rounder
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Denly Joe
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Evison Joey
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Finch Harry
batsman
Khan Amir
no information yet
Garrett George
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Hogan Michael
bowler
Malik Zen
no information yet
Jas Singh
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Khushi Feroze
batsman
Mousley Dan
batsman
Klaassen Fred
bowler
Rae Michael
bowler
Linde George
all rounder
Rushworth Chris
bowler
Muyeye Tawanda
batsman
Shaikh Hamza
batsman
Nijjar Aron
bowler
Shuker Harriet
batsman
O Riordan Marcus
all rounder
Simmons Che Brendon
bowler
Parkinson Matt
bowler
Smith Kai
wicket keeper
Qadri Hamidullah
bowler
Sylvester Adam Ryan
bowler
Quinn Matt
bowler
Woakes Chris
all rounder
Richardson Kane
bowler
Wylie Theo Owen
batsman
Rogers Tom
bowler
Yates Robert
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Match has not started yet