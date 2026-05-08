H2h Worcestershire vs Durham List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

WOR
WOR
DUR
DUR
Worcestershire vs Durham

First class, County Championship

WORWorcestershire

(66 ov.) 209/7

DURDurham

First class, County Championship

DURDurham

WORWorcestershire

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

156

DURDurham

155
Show more matches