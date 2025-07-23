ODI Series New Zealand vs Zimbabwe, Women Cricket Live Score 2026

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ODI Series New Zealand vs Zimbabwe, Women Team List

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New Zealand

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Zimbabwe

ODI Series New Zealand vs Zimbabwe, Women Stadiums

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University of Otago Oval

Dunedin, New Zealand