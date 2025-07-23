U19 ICC World Cup Qualifier, Europe Cricket Live Score 2026

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U19 ICC World Cup Qualifier, Europe Team List

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Scotland

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Netherlands U19

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Denmark U19

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Jersey U19

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Guernsey U19

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Sweden U19