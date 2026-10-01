H2h Toronto Sixers vs Vancouver Anchors T10 Canada Super 60, Women 01.10.2026

T10

TOR
TOR
VAN
VAN
Toronto Sixers vs Vancouver Anchors

T10, Canada Super 60, Women

TORToronto Sixers

VANVancouver Anchors

T10, Canada Super 60, Women

TORToronto Sixers

VANVancouver Anchors

T10, Canada Super 60, Women

TORToronto Sixers

VANVancouver Anchors