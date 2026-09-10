Squads Budapest Kings vs United Csalad Budapest T10 ECS Hungary T10 League 17.09.2026

T10

BUD
BUD
UNI
UNI

Playing

BUD
BUD
UNI
UNI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BUD
BUD
UNI
UNI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet