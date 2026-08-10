Match details Brugge CC vs Mechelen Eagles Cc T10 T10 ECS Belgium 17.08.2026

T10

BRU
BRU
MEC
MEC

Match Info

Match:T10 ECS Belgium 2026
Date:Monday, August 17, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, August 17, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Brugge CC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Mechelen Eagles Cc Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet