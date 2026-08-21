Match details Ostend Cc vs International Cc Brussels T10 T10 ECS Belgium 21.08.2026

T10

OST
OST
INT
INT

Match Info

Match:T10 ECS Belgium 2026
Date:Monday, August 17, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 21, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ostend Cc Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

International Cc Brussels Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet