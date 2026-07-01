Match details Bcc Mus Plovdiv vs Sofia Stars T10 T10 ECS Bulgaria 01.07.2026

T10

BCC
BCC
SOF
SOF

Match Info

Match:T10 ECS Bulgaria 2026
Date:Monday, June 29, 2026 - Saturday, July 04, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, July 01, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bcc Mus Plovdiv Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Sofia Stars Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet