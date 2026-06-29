Match details Bcc Mus Plovdiv vs Vtu Mu Pleven T10 T10 ECS Bulgaria 29.06.2026

T10

BCC
BCC

199

VTU
VTU

74

Match Info

Match:T10 ECS Bulgaria 2026
Date:Monday, June 29, 2026 - Saturday, July 04, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, June 29, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bcc Mus Plovdiv Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Vtu Mu Pleven Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet