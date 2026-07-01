Match details Mus Akademik Ravens vs Bcc Mus Plovdiv T10 T10 ECS Bulgaria 01.07.2026

T10

MUS
MUS
BCC
BCC

Match Info

Match:T10 ECS Bulgaria 2026
Date:Monday, June 29, 2026 - Saturday, July 04, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, July 01, 2026 06:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mus Akademik Ravens Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Bcc Mus Plovdiv Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet