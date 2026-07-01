Match details Sofia Stars vs Bcc Mus Plovdiv T10 T10 ECS Bulgaria 01.07.2026
Match Info
|Match:
|T10 ECS Bulgaria 2026
|Date:
|Monday, June 29, 2026 - Saturday, July 04, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, July 01, 2026 10:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sofia Stars Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Bcc Mus Plovdiv Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet