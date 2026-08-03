Match details Upminster vs Comilla Warriors T10 T10 ECS England 03.08.2026

T10

UPM
UPM

148

COM
COM

198

Match Info

Match:T10 ECS England 2026
Date:Monday, July 27, 2026 - Friday, August 07, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, August 03, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Upminster Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Comilla Warriors Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet