Squads Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 13.09.2026

T20

BAR
BAR
GUY
GUY

Playing

BAR
BAR
GUY
GUY

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First TeamSecond Team

Bench

BAR
BAR
GUY
GUY

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