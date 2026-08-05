H2h Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026

T20

COL
COL

203

KAN
KAN

135

Colombo Kaps vs Kandy Royals

T20, T20 Lanka Premier League

COLColombo Kaps

KANKandy Royals

T20, T20 Lanka Premier League

KANKandy Royals

169

COLColombo Kaps

192

T20, T20 Lanka Premier League

COLColombo Kaps

KANKandy Royals

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