Squads Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
McDermott Ben
wicket keeper
Udara Lahiru
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Sandesh Pawan
all rounder
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Perera Kusal
wicket keeper
Mendis Kamindu
all rounder
Phillips Dale
batsman
Neesham James
all rounder
Mathews Angelo
batsman
Liyanage Janith
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Tharupathi Malsha
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Rathnayake Milan
bowler
Khan Zahir
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Fernando Binura
bowler
Halambage Vishen
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bandara Ashen
batsman
Ali Moeen
all rounder
Bhurtel Kushal
no information yet
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Atal Sediqullah
batsman
Dahani Shahnawaz
no information yet
Fernando Asitha
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Lakshan Muditha
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Mondol Ripon
bowler
Shankar Vijay
all rounder
Pragasam Arul
no information yet
Silva Sahan Mihira De
bowler
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Wijesundera Isitha
bowler
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Vandersay Jeffrey
bowler