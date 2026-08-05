Squads Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026

T20

COL
COL

203

KAN
KAN

135

Playing

COL
COL
KAN
KAN
First TeamSecond Team
McDermott Ben

wicket keeper

Udara Lahiru

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Sandesh Pawan

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Neesham James

all rounder

Bench

COL
COL
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Bhurtel Kushal

no information yet

Dahani Shahnawaz

no information yet

Lakshan Muditha

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Pragasam Arul

no information yet