T20 Lanka Premier League
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
GAL
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
DAM
COL
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
COL
DAM
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
GAL