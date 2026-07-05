Colombo Kaps

Colombo Kaps

Country:Sri Lanka
Country Code:LKA
Gender:Men

Players

2026 Players

Allah Mohammad Ghazanfar

Afghanistan

Angelo Kanishka Perera

Sri Lanka

Binura Fernando

Sri Lanka

Chamika Gunasekara

Sri Lanka

Chamika Karunaratne

Sri Lanka

Dunith Nethmika Wellalage

Sri Lanka

Garuka Sanketh

Sri Lanka

Glenn Dominic Phillips

New Zealand

Iftikhar Ahmed

Pakistan

Isitha Dew Wijesundera

Sri Lanka

Matheesha Pathirana

Sri Lanka

Muhammad Waseem

United Arab Emirates

Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera

Sri Lanka

Nipun Dananjaya Perera

Sri Lanka

Rahmanullah Gurbaz

Afghanistan

Sadheera Rashan Samarawickreme

Sri Lanka

Shadab Khan

Pakistan

Shavon Daniel

Sri Lanka

Shehan Ian Fernando

Sri lanka

Taskin Ahmed

Bangladesh

Statistics

Lanka Premier League 2024

Matches Played8
Won4
Drawn0
Lost4
No result0

Colombo Kaps Team Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another teams

Joburg Buffaloes

Joburg Buffaloes

Montreal Tigers

Montreal Tigers

Sierra Leone

Sierra Leone

Kandy Royals

Kandy Royals

Galle Gallants

Galle Gallants

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Durban Qalandars

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Namibia

Toronto Nationals

Toronto Nationals

Jaffna Kings

Jaffna Kings

North Zone

North Zone