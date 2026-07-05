‌LPL 2024 | Twitter reacts to Kusal and Allen's heroic eliminate Kandy as Jaffna secures Final’s spot

Jaffna Kings edge past the Kandy Falcons by a run in a nail-biting encounter to seal a spot against Galle Marvels in the LPL 2024 grand finale. Kusal Mendis’ ton and Fabien Allen’s four-for stole the spotlight in Jaffna’s triumph as Kandy exited from the tournament in Qualifier 2.