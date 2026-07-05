Kandy Royals

Kandy Royals

Country:Sri Lanka
Country Code:LKA
Gender:Men

Players

2026 Players

Andre David Stephon Fletcher

Grenada

Angelo Davis Mathews

Sri Lanka

Chamath Gomez

Sri Lanka

Chandrasekara Arachchilage Kasun Rajitha

Sri Lanka

Frank Dimuth Madushanka Karunaratne

Sri Lanka

Koralegedera Nadeeja Ashen Bandara

Sri Lanka

Kyle Rico Mayers

Barbados

Lokuge Dinesh Chandimal

Sri Lanka

Madagamagamage Dasun Shanaka

Sri Lanka

Mohammad Ali

Pakistan

Mohammad Azam Khan

Pakistan

Mohammad Haris

Pakistan

Mohammad Hasnain

Pakistan

Mohammad Shoriful Islam

Bangladesh

Pasqual Handi Kamindu Dilanka Mendis

Sri Lanka

Pathira Vasan Dushmantha Chameera

Sri Lanka

Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne Pathiratne

Sri Lanka

Paththamperuma Arachchige Don Lakshan Rangika Sandakan

Sri Lanka

Paven Rathnayake

Sri lanka

Pinnaduwage Chaturanga de Silva

Sri Lanka

Pinnaduwage Wanindu Hasaranga De Silva

Sri Lanka

Ramesh Tarinda Mendis Wanigamuni

Sri Lanka

Salman Ali Agha

Pakistan

Shammu Ashan

Sri Lanka

Statistics

Lanka Premier League 2024

Matches Played8
Won3
Drawn0
Lost5
No result0

Kandy Royals Team Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Kandy Falcons News

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Get to know Kandy Falcons, be the first to know about the players of this cricket team, how they train, what awards they have won and what they are aiming for.

‌LPL 2024 | Twitter reacts to Kusal and Allen's heroic eliminate Kandy as Jaffna secures Final’s spot

‌LPL 2024 | Twitter reacts to Kusal and Allen's heroic eliminate Kandy as Jaffna secures Final’s spot

Jaffna Kings edge past the Kandy Falcons by a run in a nail-biting encounter to seal a spot against Galle Marvels in the LPL 2024 grand finale. Kusal Mendis’ ton and Fabien Allen’s four-for stole the spotlight in Jaffna’s triumph as Kandy exited from the tournament in Qualifier 2.

Kandy Falcons11:16 PM, 18 July, 2024

LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

Kandy Falcons08:14 PM, 18 July, 2024

LPL | Twitter wide-eyed as Phillips flies into fit of rage after Gurbaz sells him down the river

Kandy Falcons07:28 PM, 15 July, 2024

‌KF vs DS | Twitter reacts as Hasaranga’s four-for decimates Sixers to keep Falcons alive

Kandy Falcons05:26 PM, 15 July, 2024

KF vs DS | Twitter reacts to Andre Fletcher’s back-to-back no-look sixes bemusing Mohammad Nabi

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