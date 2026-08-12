Match details Bloomfield Cricket And Athletic Club vs Baduraliya CC T20 T20 Major Clubs 12.08.2026

T20

BLO
BLO
BAD
BAD

Match Info

Match:T20 Major Clubs 2026
Date:Wednesday, August 12, 2026 - Thursday, September 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, August 12, 2026 04:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bloomfield Cricket And Athletic Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Baduraliya CC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet