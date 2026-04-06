Squads Sanpada Scorpions vs Ambernath Avengers T20 Navi Mumbai Premier League 06.04.2026

T20

SAN
SAN

199

AMB
AMB

198

Playing

SAN
SAN
AMB
AMB

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SAN
SAN
AMB
AMB

no information yet

First TeamSecond Team