Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
173
KAL
177
Navi Mumbai Premier League
SAN
173
KAL
177
Navi Mumbai Premier League
KOP
152
KAL
154
Navi Mumbai Premier League
THA
172
SAN
197
Navi Mumbai Premier League
AMB
192
KAL
191
Navi Mumbai Premier League
THA
160
BEL
159
Navi Mumbai Premier League
VAS
142
MIR
112
Navi Mumbai Premier League
KOP
73
SAN
69
Navi Mumbai Premier League
MIR
156
THA
157
Navi Mumbai Premier League
BEL
87
AMB
225
Navi Mumbai Premier League
SAN
194
KAL
184
Navi Mumbai Premier League
KOP
202
VAS
127
Navi Mumbai Premier League
SAN
242
BEL
138
Navi Mumbai Premier League
AMB
172
MIR
183
Navi Mumbai Premier League
KAL
141
KOP
136
Navi Mumbai Premier League
VAS
143
THA
144
Navi Mumbai Premier League
MIR
232
SAN
168
Navi Mumbai Premier League
BEL
164
KOP
165
Navi Mumbai Premier League
THA
188
AMB
187
Navi Mumbai Premier League
VAS
82
KAL
86
Navi Mumbai Premier League
KOP
196
MIR
195
Navi Mumbai Premier League
SAN
137
THA
132
Navi Mumbai Premier League
AMB
117
VAS
120
Navi Mumbai Premier League
BEL
162
KAL
165