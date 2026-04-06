H2h Sanpada Scorpions vs Ambernath Avengers T20 Navi Mumbai Premier League 06.04.2026

T20

SAN
SAN

199

AMB
AMB

198

Sanpada Scorpions vs Ambernath Avengers

T20, Navi Mumbai Premier League

SANSanpada Scorpions

AMBAmbernath Avengers