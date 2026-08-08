Squads Abasin Defenders vs Band-E Amir Stars T20 Kabul Premier League 11.08.2026

T20

ABA
ABA
BAN
BAN

Playing

ABA
ABA
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ABA
ABA
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet