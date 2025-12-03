H2h Sydney Thunder vs Brisbane Heat T20 T20 Spring Challenge, Women 13.10.2026

T20

SYT
SYT
BRH
BRH
Sydney Thunder vs Brisbane Heat

T20, Big Bash League, Women

SYTSydney Thunder

153

BRHBrisbane Heat

130

T20, Big Bash League, Women

BRHBrisbane Heat

159

SYTSydney Thunder

200