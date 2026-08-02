H2h Excelsior 20 vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 29.08.2026

T20

EXC
EXC
KAM
KAM
Excelsior 20 vs SV Kampong Cricket

T20, T20 Topklasse

EXCExcelsior 20

114

KAMSV Kampong Cricket

113