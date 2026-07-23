Squads Rotterdam Cricket Club vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 15.08.2026

T20

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KAM
KAM

Playing

PUN
PUN
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

PUN
PUN
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet