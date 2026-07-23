Match details Rotterdam Cricket Club vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 15.08.2026

T20

PUN
PUN
KAM
KAM

Match Info

Match:T20 Topklasse 2026
Date:Saturday, July 11, 2026 - Sunday, September 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rotterdam Cricket Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

SV Kampong Cricket Squad

PlayersDuckett Ben, Green Cameron
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet