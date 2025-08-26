H2h Kanpur Superstar vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 20.08.2026

T20

KAN
KAN
KAS
KAS
Kanpur Superstar vs Kashi Rudras

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

KASKashi Rudras

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

KASKashi Rudras