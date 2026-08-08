Squads Kanpur Superstar vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 20.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Prashant
bowler
Bishem Sachin Singh
no information yet
Khan Aquib
bowler
Dubey Akshay
no information yet
Khanna Shubh
wicket keeper
Khan Kamil
no information yet
Pandey Abhishek
bowler
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Rajpal Rahul
batsman
Mavi Shivam
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Pandey Priyanshu
no information yet
Saini Pranjal
wicket keeper
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Sharma Kushagra
bowler
Shahbaz Mirza
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Sharma Karan
all rounder
Yadav Ansh
no information yet
Singh Ajay
batsman
Match has not started yet