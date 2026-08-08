Squads Kanpur Superstar vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 20.08.2026

T20

KAN
KAN
KAS
KAS

Playing

KAN
KAN
KAS
KAS
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khanna Shubh

wicket keeper

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Pandey Priyanshu

no information yet

Saini Pranjal

wicket keeper

Singh Adarsh

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Yadav Ansh

no information yet

Singh Ajay

batsman

Bench

KAN
KAN
KAS
KAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet