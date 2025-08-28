H2h Kanpur Superstar vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 31.08.2026

T20

KAN
KAN
LUC
LUC
Kanpur Superstar vs Lucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

KANKanpur Superstar

LUCLucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

KANKanpur Superstar