Squads Kanpur Superstar vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 31.08.2026

T20

KAN
KAN
LUC
LUC

Playing

KAN
KAN
LUC
LUC
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Khanna Shubh

wicket keeper

Prakash Satya

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Saini Pranjal

wicket keeper

Singh Sawan

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Singh Shaurya

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Bench

KAN
KAN
LUC
LUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet