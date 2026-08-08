Squads Kanpur Superstar vs Lucknow Falcons T20 T20 Uttar Pradesh League 31.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Prashant
bowler
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Khan Aquib
bowler
Garg Priyam K
batsman
Khanna Shubh
wicket keeper
Gaur Vishal
batsman
Pandey Abhishek
bowler
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Rajpal Rahul
batsman
Prakash Satya
no information yet
Rizvi Sameer
batsman
Raj Shubhang
no information yet
Saini Pranjal
wicket keeper
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Sharma Kushagra
bowler
Singh Sawan
no information yet
Singh Adarsh
no information yet
Singh Shaurya
no information yet
Yadav Ansh
no information yet
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet