H2h Kashi Rudras vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 14.08.2026

T20

KAS
KAS
MEE
MEE
Kashi Rudras vs Meerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

MEEMeerut Mavericks

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