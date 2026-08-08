Squads Kashi Rudras vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 14.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishem Sachin Singh
no information yet
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Dubey Akshay
no information yet
Alam Jamshed
bowler
Khan Kamil
no information yet
Chaturvedi Rajeev
batsman
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Chaudhary Vaibhav
bowler
Mavi Shivam
bowler
Chikara Swastik
batsman
Pandey Priyanshu
no information yet
Doyla Yogendra
bowler
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Jain Parth
bowler
Shahbaz Mirza
batsman
Joshi Divyansh
all rounder
Sharma Karan
all rounder
Kaushik Madhav
batsman
Singh Ajay
batsman
Rajpal Rohit
all rounder
Singh Shiva
bowler
Sain Akshay
batsman
Singh Yashovardhan
all rounder
Sharma Rituraj
all rounder
Singhwal Rajat
bowler
Singh Rinku
batsman
Match has not started yet