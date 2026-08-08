Squads Kashi Rudras vs Meerut Mavericks T20 T20 Uttar Pradesh League 14.08.2026

T20

KAS
KAS
MEE
MEE

Playing

KAS
KAS
MEE
MEE
First TeamSecond Team
Bishem Sachin Singh

no information yet

Ahmed Uvaish

wicket keeper

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Pandey Priyanshu

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Sharma Karan

all rounder

Singh Ajay

batsman

Rajpal Rohit

all rounder

Sharma Rituraj

all rounder

Bench

KAS
KAS
MEE
MEE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet