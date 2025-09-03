H2h Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 15.08.2026

T20

LUC
LUC
GOR
GOR
Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

GORGorakhpur Lions

T20, T20 Uttar Pradesh League

GORGorakhpur Lions

LUCLucknow Falcons

T20, T20 Uttar Pradesh League

LUCLucknow Falcons

GORGorakhpur Lions