Squads Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 15.08.2026

T20

LUC
LUC
GOR
GOR

Playing

LUC
LUC
GOR
GOR
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Prakash Satya

no information yet

Raj Shubhang

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Singh Sawan

no information yet

Kumar Sunil

no information yet

Singh Shaurya

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Rai Rishav

batsman

Yadav Pradeep

no information yet

Bench

LUC
LUC
GOR
GOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet