Squads Lucknow Falcons vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Bansal Rishabh
bowler
Garg Priyam K
batsman
Chaturvedi Divyansh
bowler
Gaur Vishal
batsman
Chaudhary Karan
batsman
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Doyla Yogendra
bowler
Prakash Satya
no information yet
Gupta Puneet
bowler
Raj Shubhang
no information yet
Jurel Dhruv
wicket keeper
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
Singh Sawan
no information yet
Kumar Sunil
no information yet
Singh Shaurya
no information yet
Kumar Vijay
no information yet
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Kumar Vivek
batsman
Tyagi Harsh
bowler
Pandey Anshuman
bowler
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Rai Rishav
batsman
Yadav Pradeep
no information yet
Rathi Ankit
bowler
Match has not started yet