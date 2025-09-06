H2h Meerut Mavericks vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 01.09.2026

T20

MEE
MEE
KAS
KAS
Meerut Mavericks vs Kashi Rudras

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

MEEMeerut Mavericks

T20, T20 Uttar Pradesh League

KASKashi Rudras

MEEMeerut Mavericks

Show more matches