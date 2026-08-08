Squads Meerut Mavericks vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 01.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Uvaish
wicket keeper
Bishem Sachin Singh
no information yet
Alam Jamshed
bowler
Dubey Akshay
no information yet
Chaturvedi Rajeev
batsman
Khan Kamil
no information yet
Chaudhary Vaibhav
bowler
Malik Ankur Sohanveer
no information yet
Chikara Swastik
batsman
Mavi Shivam
bowler
Doyla Yogendra
bowler
Pandey Priyanshu
no information yet
Jain Parth
bowler
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Joshi Divyansh
all rounder
Shahbaz Mirza
batsman
Kaushik Madhav
batsman
Sharma Karan
all rounder
Rajpal Rohit
all rounder
Singh Ajay
batsman
Sain Akshay
batsman
Singh Shiva
bowler
Sharma Rituraj
all rounder
Singh Yashovardhan
all rounder
Singh Rinku
batsman
Singhwal Rajat
bowler
Twari Abhinav
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Yadav Kunal
all rounder
Yadav Yuvraj
no information yet
Match has not started yet