Squads Meerut Mavericks vs Kashi Rudras T20 T20 Uttar Pradesh League 01.09.2026

T20

MEE
MEE
KAS
KAS

Playing

MEE
MEE
KAS
KAS
First TeamSecond Team
Ahmed Uvaish

wicket keeper

Bishem Sachin Singh

no information yet

Dubey Akshay

no information yet

Khan Kamil

no information yet

Malik Ankur Sohanveer

no information yet

Pandey Priyanshu

no information yet

Joshi Divyansh

all rounder

Sharma Karan

all rounder

Rajpal Rohit

all rounder

Singh Ajay

batsman

Sharma Rituraj

all rounder

Twari Abhinav

all rounder

Yadav Kunal

all rounder

Yadav Yuvraj

no information yet

Bench

MEE
MEE
KAS
KAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet