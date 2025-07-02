H2h Dindigul Dragons vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 19.08.2026

T20

DID
DID
RTW
RTW
Dindigul Dragons vs Ruby Trichy Warriors

T20, Tamil Nadu Premier League

DIDDindigul Dragons

143

RTWRuby Trichy Warriors

140

T20, Tamil Nadu Premier League

DIDDindigul Dragons

150

RTWRuby Trichy Warriors

151