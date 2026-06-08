H2h Neco Master Blaster vs Nagpur Heroz T20 Vidarbha Pro T20 League 08.06.2026

T20

NEC
NEC

146

NAG
NAG

95

Neco Master Blaster vs Nagpur Heroz

T20, Vidarbha Pro T20 League

NECNeco Master Blaster

NAGNagpur Heroz