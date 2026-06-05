Vidarbha Pro T20 League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 05, 2026
09:00 AM
Neco Master Blaster vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 05, 2026
02:00 PM
Bharat Rangers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 06, 2026
09:00 AM
Pagariya Strikers vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 06, 2026
02:00 PM
Neco Master Blaster vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 07, 2026
09:00 AM
Bharat Rangers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 07, 2026
02:00 PM
Orange Tigers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 08, 2026
09:00 AM
Neco Master Blaster vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 08, 2026
02:00 PM
Pagariya Strikers vs Bharat Rangers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 09, 2026
09:00 AM
Orange Tigers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 09, 2026
02:00 PM
Neco Master Blaster vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 10, 2026
09:00 AM
Bharat Rangers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 10, 2026
02:00 PM
Neco Master Blaster vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 11, 2026
09:00 AM
Pagariya Strikers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 11, 2026
02:00 PM
Bharat Rangers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 12, 2026
02:00 PM
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 13, 2026
02:00 PM
Orange Tigers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
No info
Jun 14, 2026
02:00 PM
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
No info