Vidarbha Pro T20 League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 05, 2026

09:00 AM

No info

Jun 05, 2026

02:00 PM

Bharat Rangers vs India Warriors

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 06, 2026

09:00 AM

Pagariya Strikers vs Orange Tigers

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 06, 2026

02:00 PM

No info

Jun 07, 2026

09:00 AM

Bharat Rangers vs Nagpur Heroz

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 07, 2026

02:00 PM

Orange Tigers vs India Warriors

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 08, 2026

09:00 AM

No info

Jun 08, 2026

02:00 PM

No info

Jun 09, 2026

09:00 AM

Orange Tigers vs Nagpur Heroz

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 09, 2026

02:00 PM

No info

Jun 10, 2026

09:00 AM

Bharat Rangers vs India Warriors

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 10, 2026

02:00 PM

No info

Jun 11, 2026

09:00 AM

No info

Jun 11, 2026

02:00 PM

Bharat Rangers vs Nagpur Heroz

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 12, 2026

02:00 PM

No info

Jun 13, 2026

02:00 PM

Orange Tigers vs Pagariya Strikers

Vidarbha Pro T20 League

No info

Jun 14, 2026

02:00 PM

No info

Vidarbha Pro T20 League Team List

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Bharat Rangers

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Pagariya Strikers

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Orange Tigers

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India Warriors

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Neco Master Blaster

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Nagpur Heroz