ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women Cricket Live Score 2026

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ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women Team List

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USA

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Canada

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Brazil

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Argentina

ICC T20 World Cup, Americas Qualifier, Women Stadiums

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Woodley Cricket Field

Los Angeles, USA