Match details Finalist 1 vs Finalist 2 T20i T20 Namibia Tri-Series 06.09.2026

T20i

FIN
FIN
FIN
FIN

Match Info

Match:T20 Namibia Tri-Series 2026, Tournament 2
Date:Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 06, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Finalist 1 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Finalist 2 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet