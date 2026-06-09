Match details Philippines vs United Arab Emirates T20i T20 ACC Premier Cup, Women 09.06.2026

T20i

PHI
PHI

51

UAE
UAE

200

Match Info

Match:T20 ACC Premier Cup, Women 2026
Date:Wednesday, June 03, 2026 - Saturday, June 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 09, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Philippines Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

United Arab Emirates Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet